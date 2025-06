Papa Leone fugge dal solleone di piazza San Pietro E il Giubileo dello sport con Conceicao e Vezzali spostato all’ombra nella Basilica

Papa Leone XIV, dopo aver affrontato il calore estremo di Piazza San Pietro, decide di spostare la Santa Messa a causa delle alte temperature previste. La sua scelta dimostra attenzione per il benessere dei fedeli e rispetto per le condizioni climatiche. Tuttavia, il Giubileo dello Sport con Conceição e Vezzali, simbolo di speranza e rinascita, continuerà all'ombra, mantenendo viva la spiritualità e l’entusiasmo della comunità . Perché anche nelle sfide climatiche, la fede non si ferma mai.

Dopo avere provato i morsi del solleone in piazza San Pietro domenica 8 giugno e il successivo mercoledì 11 per l’udienza generale, Papa Leone XIV ha detto basta. E, visto il bollettino meteo con la previsione di temperature ancora più alte ha ritenuto impraticabile celebrare ancora in piazza la Santa Messa di domenica 15 giugno alle 10,30 secondo quanto previsto dal calendario giubilare. Non salterà naturalmente il Giubileo dello Sport, ma sposterà l’evento all’ombra, all’interno della Basilica di Sanm Pietro, per non causare malori sotto il sole alle migliaia di sportivi che assisteranno alla celebrazione con una temperatura prevista di 31 gradi alle 10. 🔗 Leggi su Open.online

Papa Leone fugge dal solleone di piazza San Pietro. E il Giubileo dello sport, con Conceicao e Vezzali, spostato all'ombra nella Basilica

