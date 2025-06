Papà e mamme devono reimparare il mestiere di genitori l’appello di De Luca | Famiglie disastrate non si sa più dire no serve mobilitazione generale

In un’Italia dove le famiglie sembrano vacillare e il ruolo dei genitori si perde tra le sfide di una società in crisi, Vincenzo De Luca lancia un forte appello: è urgente reimparare il mestiere di genitori. Con occhi attenti alle giovani generazioni, il governatore sottolinea come la mancanza di limiti e la crisi familiare contribuiscano a un rischio reale di disgregazione sociale. È il momento di agire, perché il futuro delle nuove generazioni dipende da noi.

Una generazione sull'orlo del baratro. Non usa mezzi termini Vincenzo De Luca quando fotografa la condizione giovanile in Campania, dove gli ultimi episodi di violenza tra ragazzi hanno acceso i riflettori su un fenomeno che il governatore definisce "enorme". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: luca - papà - mamme - devono

Luca Favilla di Ballando con le stelle diventa papà, gli auguri di Federica Nargi: “Zia Fede non vede l’ora” - Luca Favilla, noto per la sua partecipazione a "Ballando con le stelle", sta per diventare papà! Insieme alla compagna Camilla Mola, la coppia si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia.

Bella presentazione del libro ieri a Piacenza organizzata dalla collega @MurelliElena e dal segretario provinciale della Lega Luca Zandonella, nonostante la tarda ora. Militanti, curiosi, mamme, papà e, con mio estremo piacere, insegnanti che si ribellano all'i Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Papà e mamme devono reimparare il mestiere di genitori, l'appello di De Luca: Famiglie disastrate, non si sa più dire no, serve mobilitazione generale; Il 5 giugno “Luca di Mamma”, in ricordo di Susanna Papa; Luca Tommassini: «Mamma prendeva le botte da papà per me, andò in coma per farmi ballare».