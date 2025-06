Papà di una bimba morto sul colpo nell' incidente | in fin di vita la donna che era con lui

Un tragico incidente ha sconvolto la frazione di Pozzolo sul Mincio, lasciando dietro di sé dolore e incertezza. Andrea Gola, morto sul colpo, e la donna che viaggiava con lui, gravemente ferita e ora in pericolo di vita al Civile di Brescia, sono al centro di questa drammatica vicenda. Una tragedia che ci ricorda quanto fragili siano le nostre vite e l'importanza di riflettere sulla sicurezza stradale.

Andrea Gola è morto sul colpo, rianimato a lungo ma senza successo: la donna che era con lui è sopravvissuta ma è ricoverata al Civile di Brescia in pericolo di vita. È la cronaca del drammatico incidente di lunedì sera a Pozzolo sul Mincio, frazione di Marmirolo nel Mantovano, in cui ha perso la.

