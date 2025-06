Papà di una bimba morto sul colpo nell' incidente | in fin di vita la donna che era con lui

Un incidente drammatico scuote la comunità di Pozzolo sul Mincio, lasciando dietro di sé una scia di dolore e incertezza. Andrea Gola ha perso la vita sul colpo, nonostante i tentativi di rianimarlo, mentre la donna che era con lui lotta tra la vita e la morte al Civile di Brescia. Un evento che ricorda quanto fragile sia la nostra esistenza e l’importanza di valorizzare ogni momento.

Andrea Gola è morto sul colpo, rianimato a lungo ma senza successo: la donna che era con lui è sopravvissuta ma è ricoverata al Civile di Brescia in pericolo di vita. È la cronaca del drammatico incidente di lunedì sera a Pozzolo sul Mincio, frazione di Marmirolo nel Mantovano, in cui ha perso la.

