Paolo Canè | Chi dice che è stato Sinner a perdere contro Alcaraz non capisce niente di tennis

Paolo Cané, ex campione e commentatore appassionato, analizza con passione la straordinaria rivalità tra Sinner e Alcaraz. La finale di Roland Garros ha acceso i cuori degli appassionati, sfidando le opinioni più scontate. Chi dice che Sinner sia destinato a perdere contro Alcaraz, semplicemente non comprende il tennis nel suo valore più autentico. Continua a leggere per scoprire tutte le sue riflessioni e approfondimenti.

Paolo Cané ai microfoni di Fanpage ha parlato della rivalità tra Sinner e Alcaraz, della finale epica del Roland Garros, soffermandosi anche su altri temi. Non mancano considerazioni anche sul pubblico francese che si è schierato dalla parte dello spagnolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: paolo - sinner - alcaraz - canè

Jannik Sinner, la stroncatura di Paolo Bertolucci: "Un passo indietro" - Jannik Sinner, talento promessa del tennis italiano, si trova al centro di una controversia dopo la stroncatura di Paolo Bertolucci, che mette in dubbio la sua forma attuale.

Jannik Sinner durante la finale del Roland Garros ha dovuto subire un pesante tifo contro a favore del suo avversario Carlos Alcaraz. Dopo la finale il numero 1 ha spiegato perché a Parigi si tifava per lo spagnolo ? Partecipa alla discussione

Alcaraz provoca Sinner al Roland Garros: sui social impazza la polemica e Antonella Clerici commenta così VIDEO Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Paolo Canè: Chi dice che è stato Sinner a perdere contro Alcaraz non capisce niente di tennis; Sinner batte Paul e va in finale agli Internazionali d'Italia: sfiderà Alcaraz; Sinner-Paul, la diretta della semifinale dagli Internazionali di Roma 1-6, 6-0, 6-3: Jannik rimonta e va in finale con Alcaraz.