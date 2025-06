Paolo Bianco lascia il Frosinone | ufficiale il suo approdo al Monza

Dopo una stagione intensa e ricca di sfide, Paolo Bianco si congeda dal Frosinone per abbracciare una nuova avventura al Monza. L'allenatore, che aveva il contratto in scaden a giugno, ha trovato l’accordo con i biancorossi, segnando un importante passo nella sua carriera. Con entusiasmo e determinazione, Bianco si prepara a scrivere un nuovo capitolo, portando la sua esperienza e passione nel progetto brianzolo.

Le strade di Paolo Bianco e del Frosinone si separano. L'ormai ex allenatore giallazzurro, che comunque aveva il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha trovato un accordo con il Monza. Il comunicato dei brianzoli: "AC Monza comunica che dal 1725 Paolo Bianco sarà il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Paolo Bianco lascia il Frosinone: ufficiale il suo approdo al Monza

In questa notizia si parla di: paolo - bianco - monza - frosinone

Monza: Paolo Bianco vicino alla panchina, rinnovo ufficiale per Keita Balde - Il Monza si prepara a un rilancio ambizioso, con le grandi manovre che coinvolgono il tecnico e la rosa.

Paolo Bianco nuovo allenatore del Monza! L’ex tecnico del Frosinone è pronto a sedersi sulla panchina biancorossa. L’ufficialità potrebbe arrivare già in giornata Tutti i dettagli sul sito di MonzaNews Che ne pensate? Scrivetecelo nei commenti! Partecipa alla discussione

AC Monza Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monza, Bianco è il nuovo allenatore: è ufficiale; Da Frosinone: Bianco tentato dal Monza, ma addio non scontato; Calcio, Serie B: Paolo Bianco per la panchina del Monza.

Calcio: il Monza firma Paolo Bianco, il mister per ripartire in Serie B - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

UFFICIALE: Paolo Bianco nuovo allenatore del Monza - Col comunicato della Lega B che ha ufficializzato la classifica finale 2024/2025, il Monza ha potuto finalmente dare il suo annuncio: come era nell'aria, sarà Paolo Bianco il tecnico nella nuova stagi ...