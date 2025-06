Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza | firmato un biennale

Il Monza si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Paolo Bianco, il fresco allenatore scelto per guidare i biancorossi per le prossime due stagioni. Con una carriera ricca di esperienze tra Serie A e altri campionati, Bianco porta con sé entusiasmo e competenza, pronto a imprimere la sua firma sulla squadra. L’attesa ora è tutta per vedere come il suo stile influenzerà il futuro dei brianzoli.

Monza, 11 giugno 2025 – Paolo Bianco sarà dal prossimo 1° luglio il nuovo allenatore del Monza con un contratto biennale e rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento “di determinate condizioni”. Nato a Foggia il 20 agosto 1977, comincia la carriera da calciatore nella squadra della sua città. Calciatore. Dopo le esperienze con Treviso e Catania, nel 2006 debutta in Serie A col Cagliari, dove rimane per tre anni. Nel 2009-10 veste la maglia dell’ Atalanta per una stagione, prima di trasferirsi al Sassuolo. Il 18 maggio 2013 è tra i protagonisti della prima storica promozione in Serie A del club neroverde, con cui chiude la sua esperienza da calciatore nel 2015 e diventa subito allenatore in seconda della Primavera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza: firmato un biennale

