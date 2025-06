Paolo Belli | L' ultimo anno è stato terribile Mia moglie ha avuto un problema di salute molto serio

Paolo Belli, con il cuore in tumulto, ha deciso di mettere da parte i palcoscenici per dedicarsi alla famiglia, affrontando un anno tra sfide e speranze. La sua testimonianza di forza e resilienza ci ricorda quanto sia prezioso il sostegno nei momenti più critici. Ora, con la serenità ritrovata, Belli si appresta a condividere non solo la sua musica, ma anche le emozioni di un percorso di rinascita.

È trascorso poco più di un anno da quando Paolo Belli decise di interrompere il suo tour teatrale per stare accanto alla moglie chiamata ad affrontare un serio problema di salute. Di quel periodo molto difficile, ma anche e soprattutto della serenità che fortunatamente ne è seguita, il musicista. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Paolo Belli: "L'ultimo anno è stato terribile. Mia moglie ha avuto un problema di salute molto serio"

