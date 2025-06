Paola Barale confessione da censura | Come mi piacciono

Paola Barale, ospite del podcast di Giulia Salemi, si rivela senza filtri tra confessioni intime e aneddoti divertenti. La conduttrice televisiva si apre su carriera, vita privata e… un'affascinante provocazione sul mondo maschile. Con il suo spirito frizzante, Paola ci regala un sorriso e un pizzico di desiderio che lascia il pubblico con il fiato sospeso, dimostrando ancora una volta di essere una donna autentica e fuori dagli schemi. Non solo vita privata. Anche un...

Paola Barale è stata ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi. La conduttrice televisiva ha parlato a lungo della sua carriera e della sua vita privata. E, come spesso le capita, si è lasciata andare anche a una provocazione sul genere maschile. "I ragazzi? Mi piacciono boni e giovani! - ha ammesso divertita - Spero di girare l’angolo e sbattere contro un metro e novanta, nero e bellissimo ". Non solo vita privata. Anche un excursus sulla sua carriera. In principio, Paola Barale non inseguiva i riflettori nĂ© pensava di avere un futuro in televisione. Sognava di diventare un'insegnante di Scienze motorie, godersi lunghi mesi di vacanza e circondarsi di amici sportivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

