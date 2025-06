Pantaloni abbassati e autoerotismo davanti alle bagnanti | maxi sanzione per un uomo

Un episodio sconcertante ha scosso Gallipoli, dove un uomo di 76 anni è stato sorpreso e multato per aver abbassato i pantaloni e compiuto autoerotismo davanti a bagnanti. La scoperta, documentata da un video diventato virale sui social, ha suscitato indignazione tra la comunità. La città si mobilita per garantire sicurezza e rispetto nelle spiagge pubbliche, condannando fermamente comportamenti inappropriati che minano la tranquillità di tutti.

GALLIPOLI – Si masturba davanti ai bagnanti: denuncia e maxi sanzione per un 76enne di Gallipoli. Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato della Città Bella hanno infatti acquisito un filmato, realizzato da un passante e divenuto virale sui social: inequivocabile il gesto di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Pantaloni abbassati e autoerotismo davanti alle bagnanti: maxi sanzione per un uomo

