Panico sul volo in Italia | discesa rapida e maschere d’ossigeno attivate

Un volo apparentemente senza problemi si è trasformato in un momento di grande tensione quando, pochi minuti dopo il decollo da Cagliari, l'aereo Aeroitalia ha iniziato una discesa improvvisa e le maschere d'ossigeno sono state attivate. Attimi di panico, ma fortunatamente nessuna emergenza reale: ecco cosa è accaduto su quel volo che avrebbe dovuto essere tranquillo, lasciando i passeggeri con il fiato sospeso.

Attimi di panico e forte tensione, ma nessuna reale emergenza: è quanto accaduto nella serata di martedì 10 giugno a bordo del volo Aeroitalia in partenza dall'aeroporto di Cagliari e diretto a Milano Linate. Un volo che doveva essere ordinario, programmato per le 19.50, si è trasformato in una parentesi di paura per i passeggeri quando, pochi minuti dopo il decollo, l'aereo ha cominciato una rapida discesa a causa di un sospetto problema di pressurizzazione. A scatenare l'allarme sono state le maschere dell'ossigeno, calate automaticamente dalle cappelliere. I passeggeri, disorientati e spaventati, hanno indossato i dispositivi, mentre in cabina cresceva l'ansia per quello che in molti hanno percepito come un momento critico.