Panchina Inter il retroscena di Biasin | Non era Fabregas il piano A in caso di addio di Inzaghi! Ecco chi era il preferito

Panchina Inter, il retroscena di Fabrizio Biasin: sulla scelta dell’erede di Simone Inzaghi. Il preferito dalla dirigenza non era Fabregas!. In queste ultime settimane si è assistito alla rivoluzione sulla panchina dell’ Inter, iniziata dopo la decisione di Simone Inzaghi di lasciare il club che ha allenato per le ultime 4 stagioni per andare in Arabia Saudita, all’Al Hilal. I nerazzurri si sono subito fiondati alla ricerca del sostituto, individuato inizialmente in Cesc Fabregas. Il Como ha fatto muro, così alla fine la scelta è ricaduta su Cristian Chivu. Il tecnico ex Parma è stato annunciato nei giorni scorsi come nuovo tecnico della beneamata, ma il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, spiega come il piano A dei dirigenti del club di Viale della Liberazione non fosse quello di Fabregas. 🔗 Leggi su Internews24.com