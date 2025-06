Palloncini bianchi e verdi e lacrime a Tolentino per l?addio a Gessica Vulpe morta a 15 anni travolta da un furgone Al funerale anche il 17enne rimasto ferito L' appello dei genitori

Un cielo di palloncini bianchi e verdi si è sollevato sopra Tolentino, un gesto simbolico di speranza e amore per Gessica Vulpe, la ragazza di 15 anni tragicamente scomparsa. Le lacrime e i ricordi si mescolano in un momento di grande dolore, mentre i genitori fanno appello affinché questa tragedia non si ripeta. In questa dolorosa giornata, la comunità si unisce per onorare la memoria di Gessica e sostenere chi le voleva bene.

TOLENTINO Un cielo di palloncini per salutare Gessica Vulpe, l?adolescente (avrebbe compiuto 15 anni a luglio) travolta da un furgoncino in via Concordia a pochi metri dal cinema Giometti.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Palloncini bianchi e verdi e lacrime a Tolentino per l?addio a Gessica Vulpe, morta a 15 anni travolta da un furgone. Al funerale anche il 17enne rimasto ferito. L'appello dei genitori

Choc e dolore a Tolentino per la morte di Gessica Vulpe. Avrebbe compiuto 15 anni. L'investitore: «Chiedo solo perdono». L'incidente causato da un colpo di sole? Sopralluogo dei vigili per ricostruire la dinamica. Domani funerale e lutto cittadino. Migliora il r

