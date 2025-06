Pallanuoto l’Italia lotta con la Spagna in amichevole Le azzurre tengono testa alle Campionesse Olimpiche

L’Italia di pallanuoto si conferma una squadra determinata e di talento, offrendo una prestazione convincente contro le campionesse olimpiche della Spagna. Nonostante la sconfitta per 11-9, le azzurre hanno mostrato un cuore grande e un gioco di livello, tenendo testa alle avversarie fino all’ultimo secondo. La partita, giocata alla piscina Nova Escullera di Barcellona, ha lasciato intravedere un futuro promettente per il movimento nazionale, pronto a lottare con grinta per il successo.

L'Italia è stata sconfitta dalla Spagna per 11-9 nell'amichevole andata in scena alla piscina Nova Escullera di Barcellona. La nostra Nazionale ha tenuto brillantemente testa alle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, giocando brillantemente nei primi due quarti, chiusi con il punteggio di 6-5 in favore delle padrone di casa. La Spagna ha poi fatto la differenza nel terzo quarto, con un micidiale parziale di 3-0 che è risultato decisivo per le sorti dell'incontro: i gol di Nona Pérez, Daniela Moreno e Ari Ruiz hanno portato il risultato sull'8-6 alla vigilia dell'ultimo periodo di gioco. Le reti di Paula Crespí ed Elena Ruiz hanno neutralizzato i tentativi dell'Italia, guidata da Sofia Giustini, di ricucire il gap.

