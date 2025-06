Pallanuoto Lanciano sogna la serie B | tutto pronto per i playoff

Un momento storico per il club, un sogno che si avvicina sempre di più alla realtà. La passione e l’energia dei giocatori sono alle stelle: tutto è pronto per affrontare le sfide decisive e conquistare un posto nella prestigiosa Serie B, scrivendo un nuovo capitolo emozionante nella storia della pallanuoto a Lanciano. La vittoria è vicina, e il futuro si tinge di grandi successi.

Sale l'adrenalina a Lanciano, dove l'attesa per i play-off del campionato di pallanuoto è ormai palpabile. La squadra del Lanciano Sport Center si prepara a disputare le due decisive sfide contro la sarda Promosport, valide per l'accesso alla Serie B. In caso di esito positivo, si tratterebbe di.

