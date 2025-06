Pallacanestro 2.015 | Sfide e Strategie per il Mercato Estivo 2025 26

La pallacanestro del 2015 si prepara a un mercato estivo 2025/26 ricco di sfide e strategie decisive. Non è solo il nome del futuro presidente o il rinnovo del general manager a scuotere le acque, ma anche questioni fondamentali come il budget, influenzato dagli incassi mancati dei derby di semifinale. In questo scenario complesso, le decisioni prese nei prossimi mesi potranno tracciare il futuro della squadra e del campionato.

Non è solo il nome del futuro presidente, o il rinnovo del general manager (comunque già annunciato in tv da Riccardo Pinza), a tenere in scacco il mercato della Pallacanestro 2.015, nelle settimane in cui le altre società eliminate cominciano a programmare la stagione 202526. Ci sono alcuni nodi di fondo: per esempio, a quanto ammonterà il budget? Su questo, incideranno i mancati incassi del doppio derby di semifinale (gara3 e gara4)? O piuttosto sarà l'incertezza sulla permanenza del colosso dell'elettronica Unieuro anche nel 202627, ovvero fra due stagioni? Le risposte sono decisive per impostare il mercato estivo.

