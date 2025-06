Palestina tragedia sportiva nella tragedia quotidiana | fuori dal Mondiale per un rigore al 96?

Una speranza spezzata nel cuore della Palestina, dove la passione sportiva si intreccia con le sfide quotidiane. Dopo un'amara eliminazione dai Mondiali, arrivata al 96' minuto con un rigore decisivo, il sogno di una vittoria svanisce in un soffio. Le parole del segretario Firas Abu Hilal racchiudono tutta la delusione e la determinazione di un popolo che sogna ancora, magari un giorno, di poter vivere e respirare il calcio nel proprio territorio.

«Spero che un giorno possiate venire a vedere una partita in Palestina». Queste le parole del segretario generale della Federcalcio palestinese, Firas Abu Hilal, dopo la amara eliminazione dai Mondiali, giunta per via di un calcio di rigore segnato dall'Oman al 96? (1-1). Alla Palestina serviva una vittoria. Era in vantaggio dal primo tempo e dal 73? giocava in superiorità numerica. Poi la beffa cocente: una tragedia sportiva nella tragedia quotidiana della guerra, estremamente più drammatica. Palestina, la delusione dei protagonisti e il racconto di Marca. «Lo spogliatoio è devastato, abbiamo pianto molto.

