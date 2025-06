Palazzo Poggi l’arte contemporanea dialoga con la collezione

Palazzo Poggi L’arte contemporanea dialoga con la collezione museale, creando un affascinante ponte tra passato e presente. Accanto a fossili e cere anatomiche, si scoprono oggetti innovativi e curiosi, trasformando la visita in un vero e proprio "dispositivo di dialogo", come afferma il curatore Gino Gianuizzi. A Scientific Encounter: The Complex, in mostra fino al 31 agosto, nasce dalla collaborazione tra le università di Bologna e Newcastle, proseguendo un progetto iniziato nel 2017 che promuove nuove prospettive di conoscenza.

Visitando la collezione museale di Palazzo Poggi, troverete, accanto ai fossili e alle cere anatomiche, oggetti nuovi, insoliti e curiosi. Ancora una volta la raccolta diventa "un dispositivo di dialogo", per usare le parole di Gino Gianuizzi, curatore. A Scientific Encounter: The Complex, visitabile fino al 31 agosto, è una mostra nata dalla sinergia tra l’ università di Bologna e quella di Newcastle. Il progetto va avanti dal 2017 con l’obiettivo di indagare le intersezioni tra patrimonio culturale e scientifico. Al centro del lavoro c’è, come suggerisce il titolo, il concetto di ‘complesso’, termine coniato da Luigi Ferdinando Marsili, scienziato, accademico, diplomatico e generale, che fondò a Bologna l’Istituto delle Scienze e delle Arti Liberali, ospitato a Palazzo Poggi dal 1711. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Palazzo Poggi, l’arte contemporanea dialoga con la collezione

Arte e scienze a Palazzo Poggi: la mostra “A Scientific Encounter: The Complex” - Arte e scienze si incontrano a Palazzo Poggi, dando vita a “A Scientific Encounter: The Complex”. Questa mostra, frutto della collaborazione tra le Università di Bologna e Newcastle, apre un affascinante dialogo tra patrimonio culturale e innovazione scientifica.

#BUBnews Venerdì 30 maggio alle ore 15 è in programma la quarta visita guidata itinerante alla mostra “Benedetto XIV e Bologna. Arti e scienze nell’età dei lumi” allestita a Palazzo Poggi fino al 27 luglio. La mostra racconta l’opera innovatrice e di riforma c Partecipa alla discussione

Paparazzate! Cristina e Roberta, entrambe membri dello staff tecnico #SMA, stanno terminando l'indagine preventiva di ricognizione delle vetrine nella sala Aldrovandi del Museo di Palazzo Poggi - SMA Unibo che accoglieranno le #opere di alcuni #artist Partecipa alla discussione

