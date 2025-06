Pakistan | funzionario ridurre barriere tariffarie aiuta commercio globale

Un funzionario pakistano sottolinea come la riduzione delle barriere tariffarie possa rappresentare un catalizzatore per il commercio globale e rafforzare il sistema multilaterale. Questa decisione promette di aprire nuove opportunità commerciali e di promuovere la crescita economica internazionale. Per scoprire tutti i dettagli di questa importante dichiarazione, visitate il video completo all’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6262512/6262512/2025-06-11/pakistan-funzionario-ridurre-barriere-tariffarie-aiuta-commercio-globale.

Un funzionario pakistano ha dichiarato che la riduzione delle barriere tariffarie agevolera' il commercio globale e rafforzera' il sistema commerciale multilaterale.

