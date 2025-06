Pagelle TV della settimana n 23 2025

Scopriamo insieme le pagelle TV della settimana n. 23/2025, un viaggio tra talenti, sorprese e performance da non perdere. Tra le stelle del piccolo schermo, Max Tortora brilla in modo inatteso, mostrando una versatilità che sorprende e conquista. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli, le valutazioni e i commenti sulla programmazione televisiva più interessante di questa settimana.

10 Max Tortora. L’attore, noto per i suoi ruoli comici e le parodie, sorprende riuscendo a calarsi con credibilità nel ruolo del criminale protagonista dell’ interessante fiction di Canale 5 Doppio Gioco. Pagelle TV della settimana n. 232025 Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Pagelle TV della settimana n. 23/2025

