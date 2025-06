Padre Lucio Scalia in concerto a Messina un viaggio tra musica e cucina

Preparati a vivere un’esperienza unica a Messina: giovedì prossimo, alle 20, presso Miscela D’Oro in Piazza Cairoli, Padre Lucio Scalia – sacerdote, musicista e maestro dell’handpan – ci condurrà in un viaggio emozionante tra note e sapori. Un evento speciale che unisce musica e cucina, regalando momenti di pura magia e convivialità. Non perdere questa serata esclusiva, dove il cuore si unisce al palato in un’esperienza indimenticabile.

Giovedì prossimo, alle ore 20, presso Miscela D’Oro – Piazza Cairoli si terrà una speciale serata all’insegna della musica e del gusto. Protagonista della serata sarà Padre Lucio Scalia, sacerdote della Congregazione dei Padri Rogazionisti e musicista, noto per le sue esibizioni con l’handpan. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Padre Lucio Scalia in concerto a Messina, un viaggio tra musica e cucina

