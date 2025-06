Padovano sul futuro del turismo balneare e del commercio | Fondamentali le attività di prossimità e le aziende balneari

Riccardo Padovano, figura di spicco nel panorama del turismo e del commercio abruzzese, ha partecipato all'assemblea nazionale a Roma, sottolineando l'importanza delle attività di prossimità e delle aziende balneari per il futuro del settore. Con un focus su innovazione e sostenibilità, le sue riflessioni aprono nuove prospettive di crescita e sviluppo, dimostrando come il dinamismo locale possa influenzare positivamente l'intero comparto. È fondamentale continuare a investire in queste aree strategiche per garantire un domani ricco di opportunità.

Anche il presidente di Confcommercio Pescara e del Sib Confcommercio Abruzzo Riccardo Padovano ha partecipato all'assemblea nazionale di roma alla presenza del presidente nazionale Carlo Sangalli, ed ha fatto alcune considerazioni e commenti sul futuro del settore balneare e del commercio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Padovano sul futuro del turismo balneare e del commercio: "Fondamentali le attività di prossimità e le aziende balneari"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Padovano sul futuro del turismo balneare e del commercio: Fondamentali le attività di prossimità e le aziende balneari; STOP REQUISITO DELLA MAGGIORE ETA' PER I BAGNINI: PADOVANO, SALVA LA STAGIONE BALNEARE IN ABRUZZO; Operatori e politica a confronto sul turismo: Cna incontra l'assessora regionale Frisoni.

Crescono le imprese a guida femminile, boom nel turismo e nei servizi - Crescono le imprese in rosa sul territorio Padovano e, per la prima volta, il settore dei servizi sorpassa quello del commercio e turismo.