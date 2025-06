Padova baby da urlo | l’Under 14 tricolore sbarca in Regione

Padova si conferma capitale delle giovani promesse sportive: nella storica sala del Consiglio regionale del Veneto, oltre alle discussioni istituzionali, si è acceso il palcoscenico dedicato ai talenti under 14. Dopo aver celebrato i grandi campioni, ora è il momento di applaudire i piccoli eroi che hanno conquistato il tricolore. Un evento che dimostra come il talento e la passione possano brillare in ogni età, rendendo questa città un autentico incubatore di eccellenze sportive.

Ancora Padova, ancora una volta all'interno della sala del Consiglio regionale del Veneto, solitamente avvezza a mozioni e dibattiti istituzionali. Dopo avere accolti gli eroi della promozione dei grandi, per un giorno si è trasformata nel teatro delle imprese sportive dei più giovani: a varcarne.

