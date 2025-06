Padel boom inarrestabile | Italia supera traguardo 10mila campi

Il padel in Italia sta vivendo un vero e proprio boom, superando ogni aspettativa. Con oltre 10.000 campi sparsi sul territorio, il nostro Paese si posiziona davanti all’Argentina e si avvicina alla Spagna, leader mondiale di questa disciplina. Un risultato che testimonia la crescita esponenziale di uno sport ormai diventato protagonista nel panorama sportivo italiano. E il futuro promette ancora più successo e diffusione. Per la precisione, il bilancio complessivo dei campi in Italia recita...

Roma, 11 giu. (askanews) – C’è la Spagna. E poi c’è l’Italia davanti all’Argentina. E il numero che incornicia questa graduatoria in cima al pianeta padel è significativo. Nei giorni in cui si gioca il Major a Roma, sottolinea una nota, il centro studi della International Padel Federation rilascia un dato impressionante: in tutto il Paese è stata superata quota 10mila campi. Per la precisione, il bilancio complessivo dei campi in Italia recita 10.017. Una coincidenza casuale con uno dei quattro tornei più importanti al mondo che nobilita questo traguardo. E cioè l’Italia, secondo Paese al mondo dopo la Spagna (17mila) per numero di impianti e praticanti, sorpassa una soglia importantissima proprio nei giorni in cui va in scena il BNL Italy Major Premier Padel. 🔗 Leggi su Ildenaro.it