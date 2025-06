Pace sui dazi con la Cina non scalda le Borse | mercati europei in lieve calo

La tanto attesa pace sui dazi con la Cina annunciata da Trump non ha saputo infiammare i mercati europei, che chiudono in leggero calo. Madrid registra il peggior risultato, seguita da Parigi e Francoforte, mentre Milano mostra una sessione negativa di poche frazioni. Come spesso accade, i mercati restano cauti, pronti a decifrare ogni segnale di stabilità o instabilità . La giornata si conclude così, lasciando spazio a nuove attese e strateg

La pace sui dazi con la Cina annunciata dal presidente statunitense Trump non scalda le Borse: i mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso in generale lieve calo: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha concluso con ribasso dello 0,8%, seguita da Parigi, Francoforte e Amsterdam negative dello 0,3%. Nella giornata anche dell' inflazione Usa di maggio, seduta di poche frazioni negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,07% comunque sopra i 40mila punti, con l'unico listino in tenuta che è stato quello di Londra, cresciuto di un marginale 0,1%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pace sui dazi con la Cina non scalda le Borse: mercati europei in lieve calo

