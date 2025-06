Pace fiscale | Giorgetti annuncia tempi e iter per la prossima Manovra

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato tempi e modalità per la prossima manovra economica, con l'obiettivo di rendere operativa la tanto attesa pace fiscale già dalla prossima legge di bilancio. Con un messaggio chiaro e deciso, Giorgetti sottolinea che il lavoro sui dati è avviato e che l'iter parlamentare rappresenta l'ultimo passo. Ora, l'attesa si fa concreta: quali novità ci riserva questa riforma?

"I tempi ci sono. Adesso bisogna lavorare con i dati alla proposta e poi c'è l'iter parlamentare". Così il ministro dell'Economia e leghista, Giancarlo Giorgetti, parlando dell'ipotesi che la pace fiscale sia operativa dalla prossima Manovra. Giorgetti l'ha detto lasciando la riunione del Consiglio federale della Lega, in corso a Montecitorio, perché - ha spiegato - ha un incontro con il ministro per gli Affari europei, Foti. E sulla platea dei beneficiari, ha risposto: "Quella bisogna definirla". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pace fiscale: Giorgetti annuncia tempi e iter per la prossima Manovra

In questa notizia si parla di: giorgetti - pace - fiscale - tempi

Su questo argomento da altre fonti

Giorgetti, 'ci sono i tempi per la pace fiscale in manovra'; Giorgetti, 'ci sono i tempi per la pace fiscale in manovra'; Giorgetti a : Taglio tasse a ceto medio e pace fiscale in manovra? Solo se ci sono le condizioni.

Pace fiscale: Giorgetti annuncia tempi e iter per la prossima Manovra - Il ministro dell'Economia Giorgetti discute la proposta di pace fiscale e i beneficiari nella prossima Manovra.