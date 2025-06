Otto secondi con la palla in mano la nuova regola per i portieri al via con gli Europei Under 21

Otto secondi con la palla in mano: questa è la nuova regola che rivoluziona il ruolo del portiere agli Europei Under 21, portando un’onda di novità e strategia. Mentre l’Italia di Carmine Nunziata si prepara a scendere in campo, questa innovazione promette di rendere il torneo ancora più emozionante e imprevedibile. Con queste regole, il calcio giovanile si trasforma, mostrando quanto il cambiamento possa aprire nuove sfide e opportunità.

Gli Europei Under 21 hanno preso ufficialmente il via e fra le squadre protagoniste ci sarà anche l`Italia di Carmine Nunziata. Con essi è però. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Otto secondi con la palla in mano, la nuova regola per i portieri al via con gli Europei Under 21 - Gli Europei Under 21 hanno preso ufficialmente il via e fra le squadre protagoniste ci sarà anche l`Italia di Carmine Nunziata.

La UEFA applica la nuova regola del limite di tempo per i portieri negli Europei Under 21 - I Campionati Europei UEFA Under 21 iniziano oggi e vedranno applicata la nuova regola IFAB.

Europei Under 21: al via la nuova regola sulla perdita di tempo dei portieri - La Uefa applicherà la regola sulla perdita di tempo dei portieri approvata lo scorso 1 marzo a partire dall'inizio del campionato europeo ...