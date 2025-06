Ospedale Moscati due giornate di studio e confronto sulle malattie respiratorie croniche

L'Ospedale Moscati ospita due giornate di studio e confronto dedicato alle malattie respiratorie croniche, un tema di cruciale importanza considerando che oltre 480 milioni di persone nel mondo convivono con la BPCO, destinata a superare i 600 milioni entro il 2050. In un contesto così complesso, diagnosi e terapie richiedono approcci sempre più innovativi e personalizzati. Per affrontare queste sfide fondamentali, si mobilitano esperti e professionisti da tutta Italia, unendo le forze per migliorare la qualità delle cure.

Con oltre 480 milioni di persone affette da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) nel mondo e una previsione di 600 milioni entro il 2050, tutte le malattie respiratorie richiedono diagnosi e trattamenti sempre più complessi e personalizzati. Proprio per discutere delle sfide più attuali.

