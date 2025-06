Ospedale di Pescia | verso la chiusura del punto nascita La Regione | Il Ministero non concede deroga

L'ospedale di Pescia si trova di fronte a un’ombra incerta: la possibile chiusura del suo punto nascita. Nonostante gli sforzi della Regione, il Ministero della Salute ha espresso un parere negativo sulla richiesta di deroga, alimentando preoccupazioni tra cittadini e operatori sanitari. La questione apre un dibattito cruciale sulla sicurezza e l’accesso alle cure in provincia di Pistoia, lasciando aperte molte domande sul futuro del servizio.

E' negativo il parere del Ministero della salute in merito alla richiesta di deroga alla chiusura del Punto nascita dell'ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia, in provincia di Pistoia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ospedale di Pescia: verso la chiusura del punto nascita. La Regione: “Il Ministero non concede deroga”

