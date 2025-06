Ospedale di Livorno Spartaco Mencaroni nuovo direttore | Una responsabilità importante con tante sfide da affrontare

Spartaco Mencaroni, nuovo direttore ad interim dell'Ospedale di Livorno, si prepara a guidare una struttura strategica con entusiasmo e determinazione. Con 47 anni di esperienza e una carriera dedicata alla sanità , affronta questa sfida con responsabilità e visione innovativa. Originario di Arezzo, Mencaroni promette un impegno costante per migliorare servizi e qualità assistenziale, puntando a rafforzare il ruolo dell’ospedale nel territorio. La sua leadership rappresenta un passo importante verso un futuro più sicuro e efficiente per la comunità .

Ha compiuto 47 anni lo scorso febbraio ed è stato nominato direttore ad interim dell'ospedale di Livorno al posto di Luca Carneglia, che ha assunto un altro incarico in Regione. Si tratta di Spartaco Mencaroni, aretino. Dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia nel 2003 all'università di.

