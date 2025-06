Osimhen rischia di iniziare il ritiro con il Napoli

In un sorprendente colpo di scena, Victor Osimhen potrebbe non partire per l’Arabia Saudita e presentarsi invece al ritiro estivo del Napoli a Dimaro-Folgarida. Dopo settimane di trattative intense e un’offerta da record, sembra che tutto sia sfumato all’ultimo minuto. La situazione crea grande fermento tra i tifosi azzurri, lasciando aperta la domanda: quale sarà il futuro del potente attaccante nigeriano?

Victor Osimhen ha improvvisamente cambiato tutto: non partirà per l’Arabia Saudita e rischia di presentarsi al ritiro estivo del Napoli a Dimaro?Folgarida. È quanto sta emergendo negli ultimi giorni, con una trattativa – ritenuta ormai certa – sfumata all’ultimo minuto tra il club azzurro e l’Al?Hilal, nonostante l’intesa sul trasferimento e un’offerta faraonica sul tavolo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Clamoroso Osimhen, arriva la smentita ufficiale: rischia di saltare l’addio al Napoli? - Clamoroso colpo di scena sul futuro di Victor Osimhen: dopo le voci di un possibile addio al Napoli, è giunta una smentita ufficiale.

