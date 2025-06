Osimhen Napoli il domino attaccanti può riguardare anche l’Inter | ecco perché

L'orizzonte di Osimhen si amplia: il possibile addio al Napoli non riguarda solo i tifosi azzurri, ma coinvolge anche l’Inter di Chivu. Il centravanti ha declinato un maxi ingaggio da 40 milioni di euro dall’Al-Hilal, puntando invece sulla Premier League. Questa decisione potrebbe scuotere il mercato e aprire nuove rotte per il futuro di uno dei talenti più ambiti del calcio italiano. Ma cosa succederà ora?

