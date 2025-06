Osimhen Juventus un club in pole dopo il no definitivo all’Al-Hilal | pronta l’offerta ufficiale al Napoli Gli ultimi aggiornamenti sul bomber nigeriano

Victor Osimhen continua a essere al centro di intense trattative di mercato, con la Juventus in prima fila dopo il rifiuto dell'Arabia Saudita. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il Galatasaray si prepara a presentare un'offerta ufficiale al Napoli per assicurarsi le sue prestazioni, rendendo questa stagione di calciomercato più incerta che mai. Resta da vedere quale sarà la destinazione finale del bomber nigeriano, un vero e proprio pezzo pregiato del mercato estivo.

Osimhen Juventus, pronta l’offerta ufficiale al Napoli: un nuovo club in pole dopo il suo no all’Arabia Saudita. Le ultime novità . Come riferito da Nicolò Schira su X, il Galatasaray sarebbe ora pronto a presentare un’offerta ufficiale al Napoli per cercare di trattenere Victor Osimhen dopo il prestito annuale. Il club turco lo considera un obiettivo prioritario per la sessione estiva di calciomercato. Il calciomercato Juve, invece, è sempre sullo sfondo nonostante il no definitivo del bomber all’ Al-Hilal. Il Galatasaray prova a convincere il giocatore. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com