Osimhen Juventus il dirigente esce allo scoperto | Aumentano le nostre possibilità L'annuncio sul futuro del bomber di proprietà del Napoli

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più interessante, con nuove dichiarazioni che alimentano le speranze della Juventus. Il vicepresidente del Galatasaray ha infatti rivelato dettagli importanti, aprendo un capitolo cruciale nel mercato dei centravanti. Crescono così le possibilità di vedere il bomber napoletano in bianconero, una prospettiva che entusiasma i tifosi e apre nuovi scenari per il calciomercato estivo. La prossima mossa potrebbe essere quella decisiva: l’attesa è tutta per scoprire cosa succederà.

Osimhen Juventus, c'è l'annuncio: «Aumentano le nostre possibilità». Il dirigente del club esce allo scoperto: cosa ha detto sul centravanti. Il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ai microfoni di As ha parlato del futuro di Victor Osimhen. L'annuncio sul bomber seguito anche dal mercato Juventus. OSIMHEN – «Lo abbiamo acquistato in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il processo relativo a Osimhen insieme all'agente italiano George Gardi. Non è un processo facile. Ogni giorno che passa aumentano le probabilità che Osimhen resti al Galatasaray».

Victor Osimhen alla Juventus: un annuncio che scuote il calciomercato! I contatti tra le parti sono incessanti, e le notizie su questo trasferimento continuano a susseguirsi.

La telefonata pubblica tra Cristiano Giuntoli e un giornalista. Il dirigente della Juventus spiega la situazione relativa all'eventuale trattativa Osimhen: "In Italia ci stanno mettendo pressione"

Si sono nuovamente incontrati qui nei giorni scorsi #Giuntoli (che gode della stima e della fiducia della proprietà) con i manager di #Osimhen? Chiederò per sicurezza. In arrivo alla #Juventus #AntonioConte in panchina

