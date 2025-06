Osimhen Juve | dopo il no all’Al-Hilal il club saudita vira su questo giocatore? È stato proposto valutazione in corso Ecco di chi si tratta

Dopo il rifiuto di Victor Osimhen, l’Al-Hilal cambia strategia e si concentra su un nuovo attaccante di grande spessore. La valutazione è in corso, e le trattative sono ormai avviate: chi sarà il prossimo colpo dei sauditi per rinforzare l’attacco? Scopriamo insieme di chi si tratta e le ultime novità di mercato che stanno scuotendo il mondo del calcio internazionale.

Osimhen Juve: dopo il no all'Al-Hilal, il club saudita cambia obiettivo e va su questo giocatore? È stato proposto, valutazione in corso. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di DAZN, dopo il rifiuto di Victor Osimhen, l'Al-Hilal è pronto a correre ai ripari e cambiare obiettivo per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo importante in avanti. Digerito il rifiuto dell'obiettivo del calciomercato Juve, ecco che al club saudita è stato proposto il profilo di Youssef En Nesyri, autore di 30 gol in stagione con il Fenerbahce. Valutazione in corso da parte dell' Al-Hilal.