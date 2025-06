Osimhen al posto di Leao boom Milan | Napoli avvisato

Osimhen al posto di Leao: il colpo del mercato che scuote il Milan e il Napoli, con il futuro dell’attaccante nigeriano ancora in bilico. Dopo lo scudetto, il club partenopeo si muove con decisione, puntando a rafforzare la rosa per affrontare una stagione ricca di sfide. Ma quali sono le implicazioni di questa mossa? Scopriamo come potrebbe cambiare lo scenario della Serie A e i piani di mercato dei due club più ambiziosi.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è sicuramente tra i club più attivi in sede di calciomercato. L'intenzione del club partenopeo, infatti, è quella di allestire una squadra che sia in grado di farsi trovare pronta per una stagione che promette davvero ricca di partite. Basta pensare che gli uomini di Antonio Conte dovranno disputare: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Il calciomercato del Napoli, però, è legato anche alla cessione di Victor Osimhen, il quale ha rifiutato l'offerta mostre dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

