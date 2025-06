Orwell e la distopia che diventa realtà | incontro con il regista Raoul Peck

Nel suo potente documentario "Orwell: 2+2=5", Raoul Peck ci guida attraverso un viaggio tra passato e presente, rivelando come le distopie di Orwell trovino ancora oggi eco nelle nostre società. Un ritratto lucido e inquietante che invita a riflettere sui pericoli dell’indottrinamento e della manipolazione. Abbiamo incontrato il regista a Bologna, per scoprire i retroscena di un'opera che ci sfida a non ripetere gli errori della storia.

I collegamenti fra il passato che non si elabora e un presente che si ostina a commettere gli stessi errori sono al centro del complesso documentario di Raoul Peck, Orwell: 2+2=5, appena presentato al Biografilm dopo la prima di Cannes. Abbiamo incontrato a Bologna il regista.

Si è aperta ieri sera a Bologna la 21esima edizione di Biografilm Festival con un'inaugurazione che ha saputo coniugare spettacolo e profondità di pensiero. Le parole di George Orwell - "La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza" - hanno fatto Partecipa alla discussione

Il @biografilm porterà a #Bologna alcuni dei più grandi protagonisti del mondo del #cinema . In programma, dal 6 al 16 giugno, ci sono 73 #film di cui 68 anteprime Ad aprire il #festival, diretto da Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, è “Orwell 2+2=5”, ap Partecipa alla discussione

