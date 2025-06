Orsolini si fa strada in Nazionale | l' ultima di Spalletti apre nuove opportunità

Orsolini conquista l’Italia con il suo talento e determinazione, aprendo nuove opportunità per sé e per il calcio nazionale. La sua tenacia, testimoniata dalla presenza costante e dai gol decisivi, ha finalmente fatto breccia nel cuore di Spalletti e dei tifosi azzurri. Nell’ultima sfida, il suo guizzo ha acceso la speranza di una rimonta mondiale. Orso si conferma protagonista: il suo futuro è ormai scritto nel palmares del calcio italiano.

Ha bussato alla porta di Spalletti e dell' Italia ripetutamente. Alla fine, la porta, l'ha buttata giù a spallate e a suon di gol (17 nell'ultima stagione, 15 in campionato con 5 assist). E nell'ultima di Spalletti in azzurro, il ct si è rassegnato a offrirgli almeno un tempo in una gara da vincere a ogni costo per sperare nella rimonta mondiale. Orso ha risposto presente, come sempre in questa stagione: suo il guizzo apertura di ripresa che ha portato al 2-0 dell'ex rossoblù Cambiaso, sue un paio di serpentine che hanno offerto a Frattesi e Tonali le occasioni del 3-0 e al novantesimo l'attaccante si è messo in proprio, sfiorando la marcatura.

Spalletti deluso alla sua ultima da ct: “Vi spiego la nostra difficoltà” - Luciano Spalletti, al suo addio ufficiale come ct della Nazionale, ha condiviso le emozioni e le difficoltà affrontate durante il suo mandato.

Luciano Spalletti parla a poche ore dalla partita con la Moldova, la sua ultima sulla panchina degli azzurri: "L'epilogo poteva essere diverso? Ho fatto delle riflessioni, ma non si può tornare indietro" ? #NorvegiaItalia #Nazionale #Azzurri #FIFAWorld Partecipa alla discussione

"La partita di venerdì... Siete stati anche gentili nel commentarla, forse meritavo anche di peggio" Tutta la delusione di Luciano Spalletti dopo la disfatta che ha portato al sollevamento dell'incarico da Ct! Il tecnico toscano sarà in panchina per l'ultima volta dom Partecipa alla discussione

