Orobica Pesca festeggia 60 anni tra persone passione e famiglia

Orobica Pesca celebra 60 anni di passione, famiglia e successi condivisi. Domenica 8 giugno, un evento indimenticabile ha riunito collaboratori, dipendenti e le loro famiglie in un abbraccio di gratitudine e festa. Al centro di questa giornata speciale, l’essenza di un’azienda che da sei decenni alimenta con dedizione il cuore del nostro territorio, rafforzando i legami che rendono grande questa storia di successo.

Domenica 8 giugno, Orobica Pesca ha vissuto una giornata speciale all’insegna della gratitudine e della condivisione. In occasione del sessantesimo anniversario dell’azienda, è stata organizzata una grande festa dedicata ai collaboratori, dipendenti e alle loro famiglie: un momento voluto per ringraziare chi ogni giorno contribuisce con passione e professionalitĂ al percorso di crescita di una realtĂ storica del nostro territorio. Al centro dell’evento, il valore umano che ha sempre contraddistinto Orobica Pesca. A rappresentarlo simbolicamente, il presidente Giovanni Cacciolo Molica e la signora Gabriella Grismondi, che da sessant’anni portano avanti con dedizione un’impresa cresciuta nel tempo, radicata nei valori del lavoro, della fiducia e del rispetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Orobica Pesca festeggia 60 anni tra persone, passione e famiglia

