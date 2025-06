Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa alla Statale di Milano

Un'onorificenza che celebra una leggenda della musica italiana, Ornella Vanoni. Circondata dall’affetto degli amici e dall’ammirazione di tanti, ha ricevuto il prestigioso titolo di laurea honoris causa in Musica, Culture, Media e Performance presso la Statale di Milano. Un riconoscimento meritatissimo per un’artista che ha saputo incantare generazioni, confermando il suo ruolo di icona intramontabile nel panorama culturale italiano. La sua carriera trionfale continua a scrivere pagine indelebili nella storia dello spettacolo.

Circondata dagli amici, applaudita da chi l'ammira e rispetta. Si è tenuta oggi la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a Ornella Vanoni, nell'aula magna della Statale di Milano. L'iconica artista è stata insignita del titolo di dottoressa in Musica, Culture, Media, Performance. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa alla Statale di Milano

In questa notizia si parla di: ornella - vanoni - laurea - honoris

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

È stata conferita oggi a Ornella Vanoni la laurea honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance. Mahmood Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ornella Vanoni laureata ad honorem alla Statale di Milano; Ornella Vanoni: L’appuntamento in Statale con la laurea honoris causa; Laurea a Ornella Vanoni: I miei sarebbero felici, sono stata una cialtrona e non ho studiato.

Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa: «Io non ho mai studiato, i miei genitori sarebbero pieni di gioia» - La laurea honoris causa in Musica, Culture, Media e Performance ad Ornella Vanoni, oggi alla Statale di Milano, è diventata una sorta ...

Ornella Vanoni riceve la laurea ad honorem: “Sono una cialtrona, non ho mai studiato. Emozione grandissima” - Ornella Vanoni ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance, la prima donna a riceverla nell'ateneo dell’Università ...

Ornella Vanoni ha ricevuto la laurea honoris causa all’Università Statale di Milano - Ornella Vanoni, 90 anni, sul capo il "tocco accademico" e sulle spalle la mantella accademica con fascia bl ...