Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa a Milano | il video della proclamazione

Un’onorificenza speciale per una delle voci più iconiche della musica italiana. Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa a Milano, un riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo artistico e culturale. Tra applausi e emozioni, il video della proclamazione cattura un momento indimenticabile, condiviso con personalità di spicco come Liliana Segre, Fabio Fazio e Mahmood. La scena si apre come un tributo alla sua eccezionale carriera e al suo impatto duraturo.

Ad applaudirla nelle prime file dell'aula magna dell'Università Statale c'erano Liliana Segre, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Mahmood, Marco Travaglio, Paolo Fresu, Mario Lavezzi e Samuele Bersani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa a Milano: il video della proclamazione

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

