Ornella Vanoni riceve la laurea ad honorem | Sono una cialtrona non ho mai studiato Emozione grandissima

Un momento storico e carico di emozione: Ornella Vanoni, leggendaria artista, riceve la laurea honoris causa in un evento che ha coinvolto personalità di spicco del panorama culturale e dello spettacolo. Un riconoscimento che celebra non solo il suo talento unico, ma anche l'importanza della musica e della cultura come motori di evoluzione sociale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa straordinaria cerimonia e le parole di Ornella stessa.

Ornella Vanoni ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance, la prima donna a riceverla nell'ateneo dell’Università Statale di Milano. Presenti anche Fazio, Mahmood, Liliana Segre e tanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

