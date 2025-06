Ornella Vanoni riceve la laurea ad honorem alla Statale di Milano | La mia vita è cambiata incontrando Gino Paoli In platea anche Mahmood e Segre

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, ha oggi ricevuto la laurea honoris causa alla Statale di Milano, un riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo a musica, cultura e performance. La sua carriera, ricca di emozioni e innovazioni, si è intrecciata con incontri memorabili come Gino Paoli e Mahmood, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale. La sua leggerezza e talento sono stati applauditi da una standing ovation, confermando il suo ruolo di artista senza tempo.

L’abbiamo vista quasi ogni domenica nel salotto di Fabio Fazio con la sua leggerezza e il suo talento. Oggi Ornella Vanoni si è laureata. La cantate ha infatti ricevuto la laurea honoris causa magistrale in Musica, Cultura, Media, Performance alla Statale di Milano accolta da centinaia di applausi e da una standing ovation. Vanoni è stata celebrata per aver ridefinito la performance canora fondendo musica e teatro, incarnando una nuova “vocis persona” tra femminilitĂ , ironia e immediatezza. Emozionata, ha ringraziato la rettrice Marina Brambilla: “Sono felice che a laurearmi sia una donna”. Il momento piĂą atteso, come prevedibile, è stato l’intervento dal palco della cantante che ha ricordato, tra le altre cose, anche il suo incontro con Gino Paoli, dopo il quale “la mia vita è cambiata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ornella Vanoni riceve la laurea ad honorem alla Statale di Milano: “La mia vita è cambiata incontrando Gino Paoli”. In platea anche Mahmood e Segre

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età , è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità .

Mahmood omaggia Ornella Vanoni con un mazzo di fiori dopo che le stata conferita la laurea honoris causa alla Statale di Milano ? #mahmood #ornellavanoni (@ lastatale_milano_official) Partecipa alla discussione

