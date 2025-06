Ornella Vanoni laurea ad honorem alla Statale di Milano | la commozione della cantante

L’Università Statale di Milano ha consegnato una Laurea Honoris Causa a Ornella Vanoni, simbolo indiscusso della musica italiana. In un’aula magna gremita, l’artista 91enne si è commossa mentre riceveva il riconoscimento, vestita con il mantello nero e tocco in testa, pronta a condividere le sue storie di passione e talento. La sua emozione ha reso ancora più speciale questa celebrazione, che testimonia l’affetto e il rispetto per una leggenda vivente della cultura italiana.

L’Università Statale di Milano ha consegnato una Laurea Honoris Causa ad Ornella Vanoni, un diploma magistrale in Musica, Cultura, Media e Performance. In un’ aula magna gremita, l’artista 91enne ha ricevuto l’attestato vestita di tutto punto, con il mantello nero. la fascia blu e il tocco in testa. Visibilmente emozionata, Ornella Vanoni ha raccontato alla platea le tappe della propria vita e della propria carriera che l’hanno portata fino all’importante riconoscimento accademico. Nelle prime file, a supportarla, anche la senatrice a vita Liliana Segre, Marco Travaglio, il musicista Mario Lavezzi, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ornella Vanoni, laurea ad honorem alla Statale di Milano: la commozione della cantante

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

