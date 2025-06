Ornella Vanoni incoronata dalla Statale

Un momento di grande emozione ha coinvolto l'intera aula magna dell'Università Statale, dove Ornella Vanoni, icona senza tempo della musica italiana, è stata incoronata con una Laurea Honoris Causa. La sua carriera brillante e il suo talento hanno conquistato non solo il pubblico, ma anche il mondo accademico, celebrando così il suo contributo alla cultura. Una riconoscimento che testimonia come la musica possa unire e ispirare oltre ogni limite.

L'Università Statale ha conferito una Laurea Honoris Causa a Ornella Vanoni, 91 anni, premiandola con un diploma magistrale in Musica, Cultura, Media e Performance. La cerimonia si è svolta in un'aula magna gremita, dove l'artista, elegantemente vestita con mantello nero, fascia blu e tocco, ha ricevuto il riconoscimento tra lunghi applausi.Commossa, Vanoni ha ripercorso con il pubblico le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi al successo. In prima fila, a sostenerla, volti noti come la senatrice a vita Liliana Segre, Marco Travaglio, il compositore e amico Mario Lavezzi e Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ornella Vanoni incoronata dalla Statale

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

