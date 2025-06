Orlando | Il no di Ranieri all’Italia? Non me lo aspettavo lo ha fatto perché…

Il mondo del calcio italiano è in fermento dopo l’inaspettato no di Ranieri all’Italia. Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Orlando ha analizzato le dinamiche che hanno portato all’esonero di Luciano Spalletti come ct della Nazionale, svelando i motivi di questa decisione e le possibili implicazioni per il futuro azzurro. Un quadro complesso che richiede attenzione e riflessione.

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato dell'Italia dopo l'esonero di Luciano Spalletti come ct della Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Orlando: “Il no di Ranieri all’Italia? Non me lo aspettavo, lo ha fatto perché…”

In questa notizia si parla di: orlando - italia - ranieri - aspettavo

#Itaia, #Juventus e #Fiorentina nell'intervento di Massimo Orlando Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Orlando: “Il no di Ranieri all’Italia? Non me lo aspettavo, lo ha fatto perché…”; IL PARERE - Orlando: Ranieri? Non mi aspettavo il no, ma alla fine ha fatto la scelta giusta; Orlando su Ranieri, Italia e Juventus: “Claudio ha fatto la scelta giusta”.

IL PARERE - Orlando: "Ranieri? Non mi aspettavo il no, ma alla fine ha fatto la scelta giusta" - Massimo Orlando, ex centrocampista, ha commentato il no di Claudio Ranieri alla Nazionale, a Tuttomercatoweb Radio: "Pensavo che volesse chiudere il cerchio, per tutto quello che ha fatto.