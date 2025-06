orlando bloom svela la sua condizione per tornare nei panni di legolas nel signore degli anelli

Orlando Bloom potrebbe presto tornare nei panni di Legolas, il celebre elfo della Terra di Mezzo, grazie a una nuova produzione che promette di espandere l’universo de Il Signore degli Anelli. Ma qual è la condizione fondamentale affinché questo ritorno diventi realtà? Scopriamo insieme quale dettaglio ha svelato l’attore e cosa ci aspetta nel prossimo capitolo delle avventure nella Terra di Mezzo.

Il ritorno di personaggi iconici dell’universo de Il Signore degli Anelli sta attirando l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, grazie a nuove produzioni che intendono espandere la narrazione originale. Tra questi, il personaggio di Legolas, interpretato da Orlando Bloom, potrebbe riapparire nelle future pellicole ambientate in Terra di Mezzo. Questa possibilità si lega alla nuova produzione intitolata The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, che Warner Bros. ha annunciato come un approfondimento della saga originale. la possibile inclusione di legolas in “the lord of the rings: the hunt for gollum”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it