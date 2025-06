‘Ore 14 Sera’ la cronaca arriva in Prima serata su Raidue

Da domani, giovedì 12 giugno, ‘Ore 14 Sera’ trasforma la cronaca quotidiana in un affascinante viaggio tra misteri irrisolti e casi scottanti. Condotta dal rinomato Milo Infante, questa nuova trasmissione di Raidue promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso, offrendo analisi approfondite e aggiornamenti esclusivi. Tra i temi della prima puntata non perdersi l’incredibile indagine che scuote ancora l’opinione pubblica.

Dal pomeriggio alla Prima serata. Da domani, giovedì 12 giugno, 'Ore 14' si mette il vestito da sera e diventa 'Ore 14 Sera'. La nuova trasmissione condotta da Milo Infante, vicedirettore Approfondimento Rai, ogni giovedì sera da domani al 3 luglio dalle 21.30 su Raidue si occuperà di trattare i principali casi di cronaca e i gialli che ancora attendono di essere risolti. E tra gli argomenti che saranno approfonditi nella prima puntata non possono mancare gli sviluppi della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi e le novità sulla morte di Lilliana Resinovich e Pierina Paganelli. In studio, accanto a Milo Infante, ci saranno anche volti familiari per il pubblico del programma: gli esperti di 'Ore 14' si alterneranno nel corso delle puntate.

