Ore 14 arriva in prima serata con quattro puntate Sera su Rai2

Domani sera alle 21.30 parte “Ore 14 Sera”, la nuova avvincente trasmissione di Rai2 condotta da Milo Infante, che accompagnerà gli spettatori fino al 3 luglio con quattro appuntamenti imperdibili. Dalla cronaca nera ai gialli irrisolti, ogni puntata promette di tenere il pubblico col fiato sospeso, tra approfondimenti e aggiornamenti sulle storie più inquietanti del momento. Prepariamoci a scoprire i dettagli nascosti dietro i casi più enigmatici...

Debutta domani in prima serata per quattro puntate la nuova trasmissione condotta da Milo Infante, vice direttore Approfondimento Rai. Dalle 21.30 'Ore 14 Sera' accompagnerà i telespettatori fino al 3 luglio con i principali casi di cronaca e i gialli che ancora attendono di essere risolti. Tra gli argomenti che saranno approfonditi nella prima puntata ci saranno gli sviluppi della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi e ancora novità sulla morte di Lilliana Resinovich e Pierina Paganelli In studio accanto a Milo Infante gli esperti di 'Ore 14' che si alterneranno nel corso delle puntate.

