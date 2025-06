Oratoria per la Pace | cultura e dialogo al centro di un evento d’eccellenza a Spoleto

Un potente strumento di pace, dialogo e cultura, capace di unire le persone al di là delle differenze. Nella suggestiva cornice di Casa Menotti a Spoleto (Perugia), si è tenuta la presentazione ufficiale dell’opera “Oratoria per la Pace” del Prof. Luca Filipponi, un evento di grande rilievo che ha visto intervenire il Prof. Avv. Giuseppe Catapano, Magnifico Rettore dell’AUGE Università, il quale ha sottolineato come l’oratoria possa essere...

Nella suggestiva cornice di Casa Menotti a Spoleto (Perugia) si è svolta la presentazione ufficiale dell'opera "Oratoria per la Pace", firmata dal Prof. Luca Filipponi. Un evento di alto profilo culturale che ha visto la partecipazione del Prof. Avv. Giuseppe Catapano, Magnifico Rettore dell'Ateneo AUGE Università, in qualità di ospite d'onore e relatore. Nel suo intervento, il Prof. Catapano ha sottolineato il valore dell'oratoria come strumento di dialogo e di costruzione della pace, evidenziandone l'importanza in un contesto internazionale complesso. Ha inoltre rivolto un caloroso saluto ai presenti, portando il messaggio dell'Ateneo AUGE Università e ringraziando il Prof.